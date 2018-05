Grofvuilproef irriteert Betondorpers: 'Zeker door gestudeerd iemand uitgevonden'

De gemeente is in delen van Oost bezig met een proef waarbij het grofvuil niet meer op een vaste dag wordt opgehaald, maar op afspraak. Met één telefoontje komen vuilnismannen langs. Het klinkt handig maar in Betondorp leidt het tot bergen vuilnis en vooral verwarring.

Vorige week startte de proef in Watergraafsmeer, waartoe ook Betondorp behoort en dat is nog even wennen. Op meerdere stoepen in de wijk duiken bergen grofvuil op. 'De mensen bellen niet, ze gooien het gewoon neer. Nu zie je wat er gebeurt, het ligt nu overal,' vertelt een buurtbewoner.

'Overal hangen spandoeken'

Dat het grofvuil hier nu op afspraak wordt opgehaald, weet blijkbaar niet iedereen. Een andere buurtbewoner: 'Overal hangen spandoeken. Daar staat op: "Belt u voor het grofvuil." Iedereen kan toch lezen, of niet?'

Naast de spandoeken hebben de bewoners een brief ontvangen over de nieuwe manier om grofvuil op te halen. Maar volgens sommigen helpt dat telefoontje ook niet altijd: 'We hebben het keurig op de stoep gezet zoals het moest. We hebben gebeld, gisterochtend al.'

'Dom van de gemeente'

Volgens de Betondorpers is de proef dus zeker niet geslaagd: 'Dom van de gemeente om dat uit te vinden. Ik vind het echt een rare uitvinding. Het zal wel weer een gestudeerd iemand zijn geweest die dat heeft uitgevonden.'