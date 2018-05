Tweede Kamer-fractie VVD: Schiphol moet harder kunnen groeien

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat luchthaven Schiphol moet kunnen doorgroeien. Op dit moment mogen er hooguit 500.000 vliegbewegingen per jaar plaatsvinden. Dat maximale aantal moet volgens VVD-Kamerlid Remco Dijkstra omhoog. Helemaal doordat de opening van Lelystad Airpoirt is uitgesteld. Dat meldt NU.nl.

'Ik zal de minister vragen om in overleg met de sector en belanghebbenden op te treden om die groei veilig en met zo min mogelijk hinder te realiseren', zegt het kamerlid tegen NU.nl.

Eerder concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) dat de groei van Schiphol gepaard zou gaan met veiligheidsproblemen. Volgens de raad wordt er vooral gepraat over groei, maar niet over veiligheid. Ze waarschuwen voor de complexiteit van het luchtruim boven Schiphol en zeggen dat de veiligheid op den duur niet meer te waarborgen is.

Lees ook: Onderzoeksraad: 'Schiphol stelt groei boven veiligheid'

Lelystad zou een deel van de vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen, maar dat duurt nu dus langer dan verwacht. Daarom meent Dijkstra dat groei mogelijk moet zijn. 'Voor de VVD is een slot op de luchtvaart geen optie. Dat is funest voor ons vestigingsklimaat, voor de economie en het kost banen', zegt hij tegen de online nieuwssite.

Recordaantal klachten

Ook waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer, Onno Hoes, ziet nog groeimogelijkheden voor de luchthaven. Hij benadrukte eerder wel dat er een balans moet worden gevonden tussen economisch belang, ecologisch belang en sociaal-maatschappelijk belang. Bewoners uit de gemeente klaagden afgelopen jaar overigens meer dan ooit over geluidsoverlast.

Lees ook: Hoes over groei Schiphol: ‘Meer mensen wél, dan niet blij met luchthaven’

De Tweede Kamer debatteert nog de hele middag over de spreiding van het vliegverkeer.