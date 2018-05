Transgender Netwerk wil verbod op discriminatie transgenders en 'transitieverlof'

'We stonden ooit in de top 3, nu niet eens meer in de top 10', zegt Elise van Alphen van het Transgender Netwerk Nederland. Ze doelt op de notering in de Rainbow Europe Index, een lijst met landen waar de LHBTI-rechten goed geregeld zijn. Vooral de rechten voor transgenders in ons land zijn volgens Van Alphen nog niet goed geregeld.

Zo is er in Nederland nog geen expliciet verbod op discriminatie van transgenders. Een van de redenen waarom we dit jaar lager eindigde in de Rainbow Europe Index. 'Als je uitgescholden wordt omdat je jood of homo bent is het wel groepsdiscriminatie. Als je uitgescholden wordt omdat je transgender bent, is het geen groepsdiscriminatie', vertelt Van Alphen.

Esmée schaart zich achter die woorden. Ze pleit daarnaast voor een 'transitieverlof'. Een bepaalde periode vrij voor de transitie naar het andere geslacht. Ze kreeg zelf te maken met discriminatie omdat ze transgender is. 'Ze gingen me diva noemen op het werk, zelfs mijn manager', vertelt ze. Van Alphen kent zelfs verhalen van transgenders die niet worden aangenomen vanwege hun 'transgenderuiterlijk'.

'Vuile flikker! Ik hoop dat je dood gaat'

Toch zijn er niet alleen bij transgenders problemen. AT5 sprak tijdens Bevrijdingsdag met meerdere homoseksuelen die nog steeds te maken krijgen met discriminatie. 'Ik word regelmatig uitgescholden. Dan zeggen ze: vuile flikker! Ik hoop dat je dood gaat', vertelt een man die feest viert. 'We hadden vandaag zelfs moeite om een taxi te vinden. Dan zeggen ze: loop maar door naar de volgende', voegt een ander daaraan toe.

Transgender Netwerk Nederland hoopt op verbetering. 'We moeten weer voorop lopen als Nederland', besluit Van Alphen.