Touringcar vast onder spoorbrug, treinverkeer Centraal ernstig ontregeld

Er rijden veel minder treinen van en naar Amsterdam Centraal door een defecte spoorbrug. Een touringcar is vast komen te zitten onder de spoorbrug aan de Oosterdokskade, daarop is het treinverkeer richting Muiderpoort grotendeels stilgelegd.

'We moeten kijken of er iets beschadigd of verschoven is', vertelt een woordvoerder van Prorail. De bus zal daarnaast onder de brug weg moeten worden getrokken. Hoe lang het gaat duren is nog onduidelijk. 'We doen ons uiterste best om het treinverkeer zo snel mogelijk te hervatten.'

Vanaf Schiphol rijden er daarnaast veel minder treinen door een defecte trein. Dat duurt nog tot ongeveer 19:15 uur.

Defecte spoorbrug bij Amsterdam Centraal, bijna niets rijdt. Gelukkig schijnt de zon. — Frank Meijer (@FrankMeijerNL) May 15, 2018