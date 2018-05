Van jonge vosjes tot baby-koolmezen: dierenopvang draait overuren

De lente is alweer een tijdje aangebroken en dat betekent een geboortegolf in dierenland. Jonge mussen, koolmezen, jonge haasjes, jonge konijntjes, vleermuizen en jonge vosjes, ze komen allemaal voorbij bij dierenopvang De Toevlucht, waar het op het moment topdruk is.

Iedere dag worden er tientallen beestjes binnengebracht bij de opvang in Zuidoost. Vaak is de dierenambulance daarvoor verantwoordelijk, maar soms komen Amsterdammers ook zelf langs met jonge dieren en daar waarschuwt beheerder Gerrit Zant voor.

'Hele dag door voeren'

'Mensen zijn vaak in paniek. Die zien een koolmees heen en weer vliegen naar het nestkastje. En ineens zeggen ze: Ik zie 'hem niet meer. Dan trekken ze dat hele nestkastje van de muur af en staan ze hier voor de deur. Zo van: "Ze hebben zo'n honger. Je hoort ze roepen".', zegt Zant. Maar vaak hebben die jonge koolmezen gewoon nog ouders die op een afstandjes wachten tot de kust weer veilig is. Het advies is dus gewoon laten zitten en eventueel de dierenambulance bellen.

Door de lentedrukte is er weinig rust voor de medewerkers van de opvang, vertelt Zant. 'We zijn eigenlijk heel de dag door bezig om de jongen te voeren en dat gaat tot 's avonds laat, tot twaalf uur door.' Als de beestjes straks op eigen benen kunnen staan, dan worden ze uitgezet op de plek waar ze gevonden zijn. Maar tot die tijd hebben ze een veilige plek bij De Toevlucht.