Slettenhaar straalt op zijn parkeerfeestje: 'Ik heb getoeterd, het is fantastisch'

Vandaag was het dan eindelijk zover: Pauls Parkeerpaleis werd officieel geopend. Stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar bleef bescheiden voor de camera van AT5: 'Officieel is het natuurlijk gewoon de Albert Cuyp-garage', vertelde hij.

Toch is de bijzondere onderwatergarage in de volksmond inmiddels gewoon Pauls Parkeerpaleis. Het is misschien wel het favoriete bouwproject van de bestuurder. Vanmiddag was het dan ook zijn feestje. 'Als je iets belooft en dat aan het einde van een bestuursperiode voor elkaar krijgt, daar ben je dan gewoon trots op', aldus Paul.

'Ik heb getoeterd'

Onder luid gejuich en geklap opende Slettenhaar al toeterend de garage. En met die toeter heeft hij iets bijzonders. Toen de stadsdeelbestuurder de garage half april onder water mocht zetten begaf zijn luchthoorn het. Vanmiddag ging gelukkig alles goed en wist hij de toeter wel te vinden. 'Het voelt ongelofelijk goed. Ik heb net een rondje gereden en getoeterd, het is fantastisch', vertelt hij stralend.

De garage in hartje Pijp heeft ruimte voor 600 auto's en 60 fietsen. Ondanks de grote ruimte wist Slettenhaar zijn auto vanmiddag niet een vak te krijgen. 'Dat is een VVD'er hé, die hebben veel ruimte nodig', grapte hij.