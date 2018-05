'Antikraakbedrijf Camelot brengt twijfelachtige kosten in rekening bij studenten'

Antikraakverhuurder Camelot brengt dubieuze kosten in rekening bij het verhuren van studentenwoningen. Volgens huurjuristen gaat het zelfs om onrechtmatige kosten.

Dat zegt het NRC. In de krant vertelt een huurder dat hij bovenop de huur van 400 euro per maand ook nog eens maandelijkse servicekosten van 125 euro moet betalen en meubileringskosten van 65 euro per maand. Dan was er ook nog de borg van duizend euro.

'MyCastle'

De meest onverwachte kosten zaten hem in het online systeem van Camelot: MyCastle. Huurders van Camelot worden verplicht om net iets meer dan 200 euro voor dat systeem te betalen. Met MyCastle kunnen zij gegevens veranderen en klachten indienen. Ondanks de hoge kosten voor het systeem wordt er volgens huurders nauwelijks of traag gereageerd op klachten.

Camelot zegt dat het kosten doorberekend die ze 'anders via een andere weg zouden doorberekenen'. Dit zou dan gaan om de kosten van administratie, de inrichting van een modelwoning, een intakegesprek of het opstellen van een huurcontract.

Misbruik van positie studenten

Een huurjurist vertelt in het NRC dat studenten de bedragen zonder na te denken overmaken door de overspannen woningmarkt. 'Het is duidelijk dat er middels dit contract misbruik wordt gemaakt van de positie van studenten.'