Younes niet in WK-voorselectie van 'die Mannschaft'

Amin Younes raakte dit seizoen bij Ajax op een zijspoor en dat overkomt hem nu ook bij het nationale elftal van Duitsland. Younes is niet opgenomen in de voorlopige selectie voor het WK in Rusland.

Het gedonder rond de vleugelspeler van Ajax begon deze winterstop, want was daar nu wel of niet de handtekening onder een contract bij het Italiaanse Napoli? Younes zei niet getekend te hebben, die Italianen beweerden van wel. Uiteindelijk bleef Younes bij Ajax, maar speelde nauwelijks meer en werd zelfs teruggezet naar Jong Ajax.

Confederations Cup

Gisteren maakte de Duitse bondscoach Joachim Löw zijn voorlopige selectie bekend, met daarin geen plek voor de Libanese Duitser. In 2017 was dat wel anders. Younes speelde al meerdere interlands en was zelfs onderdeel van die Mannschaft tijdens de Confederations Cup.

Dat Younes komend seizoen niet meer bij Ajax voetbalt, lijkt vrij zeker. Hij zou inmiddels een contract getekend hebben bij VfL Wolfsburg.