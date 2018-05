'Zilveren Duim' voor man die leven van toerist (86) redde

De man die begin deze maand een 86-jarige toerist uit het water redde heeft de 'Zilveren Duim' gekregen. De politie noemt de man 'dapper' en een 'redder in nood'. De Haarlemmer heeft volgens ambulancebroeders het leven van de toerist gered.

De toerist was foto's aan het maken toen hij in het water viel bij het Centraal Station. De 36-jarige Haarlemmer twijfelde geen moment en sprong erachter aan. Maar goed ook, want de toerist kon niet zwemmen.

Omstanders in de bres

Meerdere omstanders schoten te hulp waardoor de twee mannen uit het water konden worden gehaald. De politie en ambulancebroeders ontfermden zich vanaf dat moment over de 86-jarige man.

Als dank voor de goede daad heeft de redder vandaag dus een prijs gekregen uit handen van meerdere agenten.