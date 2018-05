GVB vervangt vaarhendels van alle pontjes; medewerkers waarschuwen bij botsingen

Na de derde botsing in twee weken tijd heeft het GVB besloten dat de vaarhendels van alle pontjes vervangen worden. Een monteur is vanavond nog met een eerste pont begonnen.

Vanmiddag rond 17.00 uur voer er opnieuw een pont hard tegen de kade achter Centraal. Hierbij viel één gewonde. Alexandra van Huffelen, de directeur van het GVB, zegt dat ook deze aanvaring veroorzaakt werd door een defecte vaarhendel, net als het ongeluk van vorige week vrijdag.

'Het is natuurlijk ongelofelijk vervelend en ook echt iets heel bijzonders voor ons dat er nu opnieuw een pont te hard tegen de kade is aan gevaren.' Van Huffelen zegt enorm geschrokken te zijn van de reeks van ongevallen.

Personeel gaat waarschuwen bij botsingen

'Het belangrijkste wat we gaan doen is die vaarhendels, die opnieuw een defect hebben vertoond vandaag, bij al onze ponten gaan we die vervangen', aldus Van Huffelen. Op die manier moet er voorkomen worden dat er nogmaals een defect kan optreden. Ook varen er de komende tijd medewerkers van het GVB mee, die passagiers waarschuwen, als de betreffende pont tegen de kade dreigt te botsen. 'Dat mensen zich dan even stevig kunnen neerzetten, zich kunnen vasthouden, zodat ze niet omvallen.'

Tot slot blijven de pontschippers voorlopig extra rustig varen. Mocht er alsnog een defecte vaarhendel zijn, dan botst de pont in ieder geval niet met grote snelheid tegen de kant.

Monteurs van buiten

De pont die vanmiddag op de kant klapte achter Centraal, daarvan wordt de gashendel meteen vervangen. Andere pontjes volgen in de komende weken, het GVB zet voor die operatie monteurs van buiten het bedrijf in.

Het is niet bekend wanneer de hendels van alle ponten vervangen zijn. Toch zegt Van Huffelen dat reizigers geen gevaar lopen. 'Als we niet de veiligheid konden garanderen, zouden we stoppen met varen, dat doen we niet.'

Dertien mensen gewond

Het incident van vanmiddag was de derde keer in twee weken tijd dat een pont hard tegen de kade botste. Bij de botsing van twee weken geleden raakten dertien mensen gewond.

De Inspectie Leefomgeving en Transport startte naar aanleiding van het eerste incident een onderzoek dat nog steeds loopt. Naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek moeten er mogelijk meer maatregelen genomen worden.