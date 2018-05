'Calamiteitennetwerk van hulp- en ordediensten niet terreur-proof'

Het calamiteitennetwerk C2000 dreigt overbelast te raken tijdens een terreuraanslag. Om te voorkomen dat het communicatiesysteem van hulp- en ordediensten in een dergelijke situatie crasht, krijgt alleen een beperkte groep toegang tot het spraaknetwerk.

Dat wijst onderzoek van tv-programma ZEMBLA uit. C2000 is het belangrijkste communicatienetwerk van Nederland en wordt gebruikt door onder andere politie en brandweer. Het systeem is inmiddels al veertien jaar oud en kent al langere tijd problemen.

Eerste uur na aanslag

Door de capaciteitsproblemen van C2000 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid eind 2016 besloten dat in het eerste uur na een aanslag, alleen de belangrijkste partijen toegang krijgen tot het systeem. Het gaat om een beperkte groep gebruikers van politie, marechaussee, brandweer en ambulancediensten.

'Sommige C2000-gebruikers kunnen dan tijdelijk en onverwacht geen communicatie hebben binnen hun gespreksgroep. Vooral voor gelieerde gebruikers is de kans groot dat, na een terroristische aanslag, communicatie via C2000 niet meer mogelijk is,' aldus het ministerie.

Gelieerde gebruikers zijn onder andere de kerncentrale in Borsele, uraniumverrijker Urenco, huisartsenposten, meerdere reddingsbrigades en enkele grote chemiebedrijven zoals Dow Chemical.

Systeem vernieuwd

C2000 kampt naast de capaciteitsproblemen ook met een grote hoeveelheid storingen. Tussen april 2015 en augustus 2017 waren dat er 2775. Wanneer het systeem vernieuwd wordt is nog onbekend. Wel is het onderhoudscontract verlengd tot eind 2019.