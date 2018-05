Matthijs van Nieuwkerk krijgt drie nieuwe tv-programma's

Liefhebbers van Matthijs van Nieuwkerk kunnen binnenkort nóg vaker van hun idool genieten. De 57-jarige presentator krijg naast De Wereld Draait Door nog eens drie andere shows op televisie.

Het gaat om het boekenprogramma Matthijs met Boeken, een reisprogramma en een programma op de zaterdagavond. Dat zegt omroepbaas Frans Klein in het AD. 'DWDD staat vanaf eind september gewoon weer in de programmering. Daar is ook geen enkele discussie over, dat is zijn basis. Maar hij vindt het prikkelend en voor zichzelf stimulerend om nieuwe formules en concepten te ontwikkelen', aldus Klein.

Er gingen al langere tijd geruchten dat Van Nieuwkerk na dertien jaar De Wereld Draait Door mogelijk een overstap zou maken naar een commerciële omroep. Daar zou hij nog meer kunnen verdienen (bij de publieke omroep krijgt hij naar verluidt ruim 500.000 euro per jaar) en het rustiger aandoen. Maar de oud-hoofdredacteur van AT5 krijgt het dus alleen maar drukker.