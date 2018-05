PvdO wil referendum over brug over het IJ: 'Amsterdammers willen dit niet'

Wel of geen brug over het 't IJ? Dat is de vraag die wat betreft de Partij van de Ouderen in een referendum aan de Amsterdammer voorgelegd moet worden.

De ontwikkelingen voor een nieuwe burg zijn al in volle gang, er zijn al zes varianten getekend en gepresenteerd voor de Sprong over het IJ. Bij het Stenen Hoofd moet er op een zeker moment ook een brug worden aangelegd.

Maar daarbij is de wens van de Amsterdammer niet voldoende gehoord, vindt de PvdO. 'Met dit referendum willen we het stadsbestuur ertoe bewegen om eindelijk eens te luisteren naar de bewoners van onze stad. Die willen geen bruggen over het IJ', zegt fractievoorzitter Soest tegen De Telegraaf.

'De bruggen worden voor veel mensen te hoog en te steil. Bovendien zal de brug regelmatig openstaan, waardoor het maar de vraag is of je met de huidige pontjes niet sneller aan de overkant bent', zegt Van Soest die zich veel liever een tunnel aangelegd ziet worden. 'Een fraaie brede passage met camerabeveiliging misschien wel wat leuke kiosken, winkeltjes en wat 24-uurs horecavoorzieningen.'

Hoever de PvdO is met het verzamelen van de benodigde 1200 handtekeningen is nog niet duidelijk. Voor een referendum zijn er een kleine 30.000 handtekeningen nodig.