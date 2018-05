PostNL geeft verhuisadvies aan klagende Amsterdammer: 'Kijk anders even op Funda'

Een opmerking van de klantenservice van PostNL vannacht is menigeen in het verkeerde keelgat geschoten. Op Twitter wordt een Amsterdammer met een klacht over dieselbusjes geadviseerd maar te verhuizen naar het platteland.

Vikaash Mahabir vroeg zich gisteravond af waarom PostNL-bezorgers hun motor laten draaien in zijn straat. 'Vindt u het niet kwalijk dat u de nog in ontwikkeling zijnde longetjes van ons 1-jarige zoontje diverse malen per dag komt vergiftigen met dieseldampen?', twittert hij. 'Alles voor de winstmarge of gaat u subiet deze gifbussen door uitstootvrije exemplaren vervangen?'

En Mahabir kreeg om kwart over twaalf vannacht antwoord. In wat de laatste tweet van de avond lijkt te zijn van de servicemedewerker wordt er geïrriteerd geantwoord. Eerst wordt er nog gewezen op de milieuvriendelijke plannen van het bedrijf met een zero emissie-vrachtwagen. 'Maar zoiets heeft wel tijd nodig.'

'Kijk even op Funda'

Maar dan krijgt Vikaash een al dan niet terechte virtuele draai om de oren. 'Ik zie dat je midden in Amsterdam woont, kijk ondertussen anders even op Funda voor een leuk huisje op het platteland als je je zo druk maakt over de gezondheid van je kleine.'

Het komt het bedrijf op sociale media in ieder geval op de nodige kritiek te staan. '@PostNL maakt onwaarschijnlijke valse opmerking na klacht' en 'Het staat er echt, best bizar'. GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting mengt zich ook in de discussie: 'Juist op plekken waar veel mensen dicht op elkaar wonen moeten we zo gezond mogelijke leefomgeving zien te bereiken. Met je #huisjeplatteland'.