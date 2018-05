Vermiste moeder met twee kinderen mogelijk in Amsterdam

De politie is op zoek naar een moeder en haar twee kinderen. Zij worden sinds vannacht vermist en zijn voor het laatst op Centraal Station gezien.

Het gaat om een 24-jarige vrouw met 'sluik, stijl haar tot op haar schouders', blijkt uit een melding die via Burgernet is verspreid. Ze heeft piercings in haar onderkin, bij haar tanden en onder haar neus. Ze is samen met haar kinderen van één en drie jaar.

De vrouw komt niet uit Amsterdam, maar is voor het laatst op Centraal Station gezien. Het is onduidelijk waarom zij als vermist is opgegeven. Burgers die het drietal zien, worden verzocht om met 112 te bellen.

