Action Zuidoost overvallen, politie start zoektocht naar gewapend duo

Een vestiging van de Action in Zuidoost is vanochtend overvallen door een gewapend duo. Er wordt momenteel in de buurt van de Kikkensteinstraat druk gezocht naar de twee.

De overvallers waren gewapend met een mes. Hoeveel er buit is gemaakt is nog niet bekend. De twee waren getinte mannen, een droeg een zwarte sweater en een Adidas-broek.

De tweede had een zwart met rode jas aan. De politie adviseert de twee niet te benaderen maar 112 te bellen.