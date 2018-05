Nieuw stadsbestuur neemt radicale maatregelen tegen toerisme

Het toekomstige stadsbestuur heeft zojuist de plannen gepresenteerd waarmee de drukte in de stad bestreden moet worden. De toerismebranche moet het flink ontgelden.

De 'verpretparkisering' van de stad moet op alle fronten teruggedrongen worden, als het aan de onderhandelende partijen ligt. De toerismebelasting gaat omhoog, 'pretvervoer' (zoals segways, bierfietsen en paardenkoetsen) wordt teruggedrongen en er komen meer regels voor gidsen die grote groepen toeristen rondleiden. Touringcars zijn binnen de A10 straks helemaal niet meer welkom. Toeristen kunnen ook geen gebruik maken van rondvaartboten om het centrum te bereiken, want die mogen daar straks niet meer aanleggen.

GroenLinks, D66, PvdA en SP willen dat Amsterdammers nog maar dertig dagen per jaar hun woning via Airbnb mogen verhuren, maar willen in overbelaste wijken een compleet verbod op vakantieverhuur kunnen invoeren. De partijen willen van de Passenger Terminal af en bieden ook geen nieuwe alternatieve locatie voor de aanlegplek voor cruiseschepen. De drijvende hotels moeten in de toekomst aanleggen in andere gemeenten.

Amsterdam Marketing verdwijnt en wordt omgevormd tot een 'kennisbureau' dat cultuur promoot en spreiding van toerisme regelt. Grote winkel- en restaurantketens worden geweerd om de 'monocultuur' tegen te gaan. Ook wil het nieuwe stadsbestuur meer handhaving en schoonmakers in de stad.

Formatie gaat verder

'Toerisme hoort bij het internationale karakter van Amsterdam en dat moeten we blijven koesteren. Maar tegelijkertijd worden de positieve kanten van het toerisme, als werkgelegenheid en inkomsten voor de stad, steeds meer overschaduwd door negatieve gevolgen', stellen de partijen in het deelakkoord Balans in de stad. 'Een nieuw evenwicht is nodig. Waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom blijven.'

De onderhandelingen voor het nieuwe stadsbestuur zijn nog niet rond, maar toch besloten de formerende partijen om vandaag al een deel van het coalitieakkoord te presenteren.