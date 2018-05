Inspectie: 'Geen reden om toezicht op GVB te verscherpen'

Ondanks een derde incident in korte tijd, ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport geen reden om het toezicht op het GVB te verscherpen of verhogen.

Voor de derde keer in korte tijd ramde een pont van het GVB gistermiddag de kade bij Centraal Station. Het vervoersbedrijf staat al onder 'verhoogd toezicht' van de inspectie, omdat er vorig jaar meerdere incidenten zijn geweest. Dat toezicht blijft na het nieuwste incident onveranderd.

'Toevallige samenloop van omstandigheden'

'De zaken bij het GVB lijken redelijk tot goed op orde. Er lopen goede gesprekken', zegt een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport tegen AT5. De inspectie doet al enige tijd onderzoek naar de aanvaringen. De recente opeenstapeling van nieuwe incidenten worden vooralsnog als 'een toevallige samenloop van omstandigheden' gezien.

'Er is geen reden om het toezicht dat er is te verhogen.' Dat betekent niet dat er niks aan de hand is bij het GVB. ‘Het onderzoek loopt nog', zegt de woordvoerder. 'Maar tot nu toe zijn we nog geen ernstige, grote misstanden tegengekomen.'

Wanneer het onderzoek is afgerond, kan de inspectie nog niet zeggen. Ook het GVB zelf doet onderzoek naar de aanvaringen. Het is primair de verantwoordelijkheid van het GVB zelf om de bedrijfsvoering goed op orde te krijgen. Gisteren kondigde het vervoersbedrijf aan dat de vaarhendels van alle ponten vervangen zullen worden.