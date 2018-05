'Rijden jullie ook voor duiven?', boek over 40 jaar Dierenambulance

Precies 40 jaar geleden richtte Henk Peters de Dierenambulance Amsterdam op. Dat begon met een klein groepje in een woning aan de Frederik Hendrikstraat, maar al snel werd dat te klein en werd er intrek genomen in een groter pand aan de Hoogte Kadijk.

Na 19 jaar groeiden ze ook daar uit haar jasje en is daarom sinds 2001 in het speciaal voor de Dierenambulance ontworpen pand aan het Voorlandpad in de Watergraafsmeer.

Voor de gelegenheid is er een boek geschreven door Annemiek van Kessel: 'Rijden jullie ook voor duiven?' De schrijfster is diverse malen op pad geweest met de ambulance en aan de hand van tientallen voorvallen laat ze zien wat zich allemaal de schermen afspeelt.

Grootste vrienden