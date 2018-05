Rederijen vol ongeloof over coalitieplannen: 'Daar zit geen logica in'

Het nieuwe stadsbestuur wil dat rondvaartboten alleen nog maar aanleggen buiten het centrum. Volgens rederijen neemt de drukte zo alleen maar toe.

'We gaan de op- en afstapplaatsen voor rondvaartboten naar buiten het centrum verplaatsen', luidt de maatregel die de onderhandelende partijen vanochtend presenteerden. Rederijen kunnen het nauwelijks geloven.

'Dat lijkt mij onwenselijk', reageert Peter Duwel. Hij is voorzitter van de Vereniging van Exploitanten van Vaartuigen in de Amsterdamse Grachten (Vevag) en vertegenwoordigt de grote rondvaartrederijen. 'Dit is toch niet handig? Dan gaan gasten eerst de stad uit om een boot te vinden en moeten ze daarna weer teruglopen.'

Logica ontbreekt

Volgens Duwel levert het plan alleen maar meer verkeersbewegingen op. 'De logica ontbreek in dit voorstel. Ik ga ervan uit dat deze oneliner iets meer inhoud bevat.' Volgens Duwel is de rondvaart, met zijn ruim 5 miljoen passagiers per jaar, juist een oplossing voor de drukte, niet een probleem. Zo is het een alternatief voor verkeer dat anders over straat moet.

Sinds eind vorig jaar zijn de rederijen in dialoog met de gemeente over de toekomst van de branche. In al die gesprekken is deze maatregel niet voorbij gekomen. De uitkomsten van de gesprekken zouden aan de gemeenteraad aangeboden worden, maar de formerende partijen lijken nu al op eigen houtje plannen gemaakt te hebben.

'Dat heeft weinig zin gehad', zegt Frans Heijn die 33 kleine reders vertegenwoordigt. Hij is het met Duwel eens dat de maatregel alleen maar meer drukte oplevert. 'Wij halen mensen op bij de steiger voor hun hotel, het lijkt me raar als zij eerst met de bus naar buiten het centrum moeten.' Hij maakt zich ook zorgen om bijvoorbeeld trouwpartijen.

De rederijen lijken eigenlijk niet te geloven dat de vanochtend aangekondigde maatregel echt zo stellig uitgevoerd zal worden. 'Daar gaan we nog even niet van uit', zegt Duwel.