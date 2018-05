Sylvana Simons in ziekenhuis door 'spontane klaplong'

Bij1-fractievoorzitter Sylvana Simons kan vandaag niet aanwezig zijn in de gemeenteraad. Ze liep een 'spontane klaplong' op.

Dat meldt Het Parool-journalist Ruben Koops op Twitter. Koops hoorde van een partijgenoot van Simons dat zij verwacht er snel weer bovenop te zijn. Simons herstelt momenteel in OLVG Oost.

