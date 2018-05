Lichaam gevonden in sloep het Singel

In een sloep in het Singel is vanmiddag het lichaam van een overleden man gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het slachtoffer een natuurlijke dood is gestorven dan wel door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het lichaam werd rond half 1 opgemerkt door een voorbijganger. Een forensische eenheid van de politie is inmiddels ter plaatse voor onderzoek.