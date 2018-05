Duitse president met enorme stoet door de stad gereden

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier brengt vandaag een bezoek aan de stad en doet dat met de nodige toeters en bellen.

Steinmeier wordt met een imposante stoet aan auto's en busjes door de stad gereden. Hij ontmoet onder meer de waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, vanochtend kwam hij kijken op de NDSM-werf.

De stoet auto's trok vervolgens aan het begin van de middag richting het centrum. Daar zal Steinmeier zich komen vergapen aan al het moois dat het Rijksmuseum te bieden heeft.

Gisteren was Steinmeier in Den Haag op de koffie bij Koning Willem-Alexander. 's Avonds at hij met premier Rutte om het eens goed over de bilaterale relaties te hebben.

Beelden: Rogier van Bork