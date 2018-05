'Nieuwe coalitie wil besluit naamswijziging Johan Cruijffplein uitstellen'

Het nieuwe college wil het besluit om de naam van het Stadionsplein te wijzigen in het Johan Cruijffplein uitstellen.

Dat bevestigen meerdere bronnen aan Het Parool.

GroenLinks, PvdA, D66 en SP, die met elkaar aan de onderhandelingstafel zitten, zou het demissionaire stadsbestuur gevraagd hebben om dit dossier in de ijskast te zetten, tot er een nieuw college en nieuwe burgemeester is.

De vier partijen blokkeren hiermee de plannen van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, die ondanks alle kritiek van plan was om de naamswijziging vanaf 1 juni door te zetten.

Van der Laan

Het besluit om het plein zo te noemen, kwam niet van Van Aartsen zelf, maar van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Van Aartsen wil de naamswijziging daarom alsnog uitvoeren.

Nu is bekend dat de commissie Naamgeving Openbare Ruimte niets ziet in de naamverandering. Stadsdeel Zuid trok daarom een eerder gegeven positief advies over de naamsverandering in.