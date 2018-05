Provinciebestuurder: 'Hoeveel banen gaat weren toeristen kosten?'

Provinciebestuurder Jaap Bond (CDA) maakt zich grote zorgen over de plannen van het toekomstige stadsbestuur om de drukte in de stad te bestrijden.

Zo mogen touringcars niet meer in het gebied binnen de A10 komen, gaat de toeristenbelasting omhoog en mogen rondvaartboten niet meer aanleggen in het centrum. Ook wordt Amsterdam Marketing omgevormd tot een 'kennisbureau' dat cultuur promoot en spreiding van toerisme regelt.

Geknokt

De CDA'er vreest dat de plannen banen gaan kosten. 'Waar ik aan wil herinneren is dat we niet heel lang geleden hebben geknokt voor iedere baan', zegt Bond tegen AT5. 'Amsterdam moet oppassen dat het niet iets kapot maakt waar het straks heel veel spijt van heeft. Toerisme is wel een banenmotor.'

Hij wijst erop dat de plannen zijn bedacht door GroenLinks, D66, PvdA en SP. 'Het gaat om linkse partijen, dat zijn partijen die opkomen voor banen voor vmbo'ers. Dat zijn wel de banen waarover het nu gaat en die nu in gevaar komen.'

Hooligans

De provinciebestuurder snapt ook niet dat de cruiseschepen worden geweerd. 'Ik zou veel meer kijken naar de vluchten vanuit bijvoorbeeld Londen, waarbij hooligans voor 49 euro hier naartoe komen en via Airbnb hier overnachten. Dat zijn mensen die je juist niet in je stad wil, de toeristen die via cruiseschepen komen moet je koesteren.'

Zelf heeft hij ook ervaring met overlast door toeristen. 'Ik woon op de dijk in Volendam en ik spreek dus uit ervaring. Maar ik weet ook dat welvaart uit toerisme komt en andere Volendammers weten dat ook.'

Bond hoopt wel dat het stadsbestuur met de provincie meer gaat doen aan de spreiding van toeristen en dagjesmensen. Dat kan bijvoorbeeld met het project 'Amsterdam bezoeken Holland zien' en door investeringen in het openbaar vervoer.