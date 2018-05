Is Five Guys een fastfoodketen of een restaurant? 'Het zit er net tussenin'

Amsterdam wil het Amerikaanse bedrijf Five Guys weren uit de stad, omdat het volgens de gemeente de zoveelste fastfoodketen zou zijn. Het bedrijf zelf is het daar niet mee eens en ziet zichzelf als restaurant. In Utrecht is al wel een vestiging van het Amerikaanse bedrijf en 'snackspert' Eke Bosman ging het zelf beoordelen.

De stad probeert al jaren de drukte in het centrum te beperken. Five Guys wilde eerder al een vestiging openen in de Reguliersdwarsstraat, maar Amsterdam weigert een vergunning. De Amerikaanse hamburgerketen is daarom naar de rechter gegaan; die moet bepalen of Five Guys een fastfoodketen of restaurant is.

Eerder al had de stad om dezelfde reden een rechtszaak aangespannen tegen New York Pizza. In die zaak won de gemeente, terwijl zij eerder al andere burgerketens had toegelaten, zoals de Burgerbar op de Reguliersbreestraat.

Vestiging Five Guys

AT5 is met 'snackspert' Eke Bosman naar een vestiging van Five Guys in Utrecht geweest om objectief te beoordelen wat voor zaak het is. Bij de hamburgerketen bestelt de snackspert een burger, sandwich en een milkshake. Volgens Eke is een bestelling aan de kassa wel zoals je zal verwachten in een fastfoodketen. 'Bij een restaurant wil je aan tafel zitten en je bestelling op laten nemen. Dat is wel zo.'

Toch zegt Five Guys anders te zijn, doordat ze in Amsterdam ook aan de tafels willen bezorgen. De rechter heeft de twee partijen daarom een maand gegeven om er samen uit te komen. Lukt dit niet, dan komt er in juli een oordeel van de rechter.

Oordeel 'snackspert'

Het oordeel van de snackspert is positief voor het Amerikaanse bedrijf: 'Vijf sterren!' Volgens Eke is de uitstraling simpel, maar 'smaakt het ontzettend lekker'. Op de vraag of Five Guys een restaurant of fastfoodketen is, twijfelt hij geen moment: 'Het zit ertussen. Echt: je kunt het geen fastfood noemen, maar je kunt het ook geen restaurant noemen'.

Volgens Eke zou de gemeente als oplossing eigenlijk moeten kijken naar hun eigen vergunningsbeleid. 'Niet alles hoeft in de binnenstad. Als er ergens iets nieuws wordt gebouwd, dan kan er heus wel in plaats van een nieuwe McDonald's, ook een nieuwe Five Guys komen.'