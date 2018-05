Passenger Terminal Amsterdam niet blij met plannen van coalitie

Als het toekomstige stadsbestuur ligt, verdwijnt de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) en daarmee de grote cruiseschepen uit de stad en daar is de terminal zelf niet blij mee. 'De gemeente moet wel de juiste argumenten gebruiken om ons weg te krijgen'.

PTA zegt dat het erg voor de hand ligt dat cruiseschepen en de aanleg-terminal worden geweerd vanwege de komst van de brug over het IJ. Toch zeggen ze het niet eerlijk te vinden. 'Het stadsbestuur heeft natuurlijk drukte, massatoerisme en milieu hoog op de agenda. We hebben begrip voor de uitdagingen van het nieuwe stadsbestuur, maar we vinden wel dat ze goede argumenten moeten gebruiken voor wat ze willen bereiken', zegt woordvoerder Bart Sikking.

Vraagtekens bij coalitieplannen

Het aanlegbedrijf zegt het niet eerlijk te vinden dat de cruiseschepen en de PTA zelf, in de plannen van het stadsbestuur de stad moeten verlaten. PTA zorgt ieder jaar voor zo'n 300.000 bezoekers per jaar, wat neerkomt op zo'n twee procent van alle toeristen in de stad. 'Hier hebben we dus wel vraagtekens bij'.

Toch is PTA niet van plan om direct actie te ondernemen. 'Daar is het nu nog te vroeg voor, dus we wachten even af tot er een definitieve tekst van het coalitieakkoord ligt'. Bovendien heeft Amsterdam er zelf ook veel aan als de terminal blijft op de plek waar hij is.

'Amsterdam is onze grootste en enige aandeelhouder, dus we moeten met elkaar goed kijken welke belangen voor de stad belangrijk zijn en wat wij kunnen toevoegen aan het toerisme in Amsterdam'.