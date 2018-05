Lichaam gevonden in appartement Slotermeer

In een appartement aan de Burgemeester van Leeuwenlaan in Slotermeer is aan het begin van de avond een overleden man aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Er staan meerdere politiewagens in de straat, waaronder twee wagens van de Forensische Opsporing.

Of er sprake is van een misdrijf is nog niet duidelijk. 'Dat moet nog uit de schouw blijken', zegt een politiewoordvoerder.

Allemaal politie, forensische ook én ggd auto op hoek Lod van Deijsselstraat en nergens iets te vinden. Weten jullie meer bij @AT5 ?? — smahane (@ismahane_bo) May 16, 2018