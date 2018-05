Burgemeester en VVD botsen over vernieler joods restaurant Hacarmel

Hoe kon het gebeuren dat Saleh A., de man die de ruiten van het joods restaurant Hacarmel insloeg, niet was opgenomen in de gemeentelijke anti-radicaliseringsaanpak? Dat was wat de VVD-fractie vandaag wilde weten van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.

De gemeente kreeg in november van het afgelopen jaar wel een melding binnen over de man. Bronnen van het NRC vertelden tegen de krant dat de gemeente 'een verkeerde inschatting' maakte en de man doorstuurde naar de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels is Saleh A. wel in het anti-radicaliseringsprogramma opgenomen.

Geen fouten gemaakt

VVD-raadslid Marianne Poot wilde van de burgemeester weten hoe de beoordeling van A. gegaan is en of er lering getrokken is uit de zaak. Ze kreeg bijval van het CDA en van Forum voor Democratie. Maar Van Aartsen was duidelijk niet van plan om uitleg te geven over wat hij een 'individueel geval' noemde. Volgens Van Aartsen zijn er geen fouten gemaakt door het team Radicalisering en Polarisatie van de gemeente. 'Ik sta volledig achter wat onder gezag van toenmalige locoburgemeester (red. Eric van der Burg) is besloten.'

Volgens van Aartsen moeten de gemeenteraadsleden vertrouwen hebben in de ambtenaren die meldingen van mogelijke radicalisering behandelen. Hij vertelde dat ieder geval zorgvuldig bekeken wordt. Een verzoek van Poot om inzage te krijgen in die beoordelingen werd door Van Aartsen afgewezen. 'Dit type werk moet u overlaten aan degenen die dit werk doen, onder gezag van de burgemeester.'

'U gaat vooral van wantrouwen uit'

Het VVD-raadslid zei dat ze haar controlerende taken als raadslid niet goed kan uitvoeren als ze niet meer inzage krijgt. Waarop GroenLinks voorman Rutger Groot Wassink haar antwoordde: 'U gaat vooral van wantrouwen uit'.

Van Aartsen deed wel wát water bij de wijn, door toe te zeggen dat hij persoonlijk een aantal andere beoordelingen van het team Radicalisering en Polarisatie gaat bekijken. Ook vertelde hij dat het cameratoezicht bij het joodse restaurant Hacarmel is verlengd.

Omdat ze ontevreden over de antwoorden van de waarnemend burgemeester was, beloofde Marianne Poot opnieuw schriftelijke vragen te gaan stellen over de besluitvorming rond Saleh A.