De formerende partijen hebben vandaag de eerste plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd met daarin drastische maatregelen tegen massatoerisme. De leefbaarheid voor bewoners moet voorop staan, zegt GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink.

'Dit heeft allemaal tot doel om ervoor te zorgen dat Amsterdam de stad blijft om in te wonen en in te werken', aldus de grote winnaar van de verkiezingen.

Vooral de drie linkse partijen van het nog te vormen college zijn in hun nopjes met dit verstrekkende pakket. 'Ja, er wordt inderdaad geld verdiend met toerisme', zegt Laurens Ivens (SP). 'Dat zal ook blijven gebeuren, maar we willen vooral dat Amsterdam een mooie stad blijft en niet Venetië achterna gaat'.

Ondernemers

Hoe anders is dat bij D66, de partij die in de campagne toch ook vaak de positieve kanten van toerisme telde. Volgens Reinier van Dantzig zijn toeristen en bezoekers belangrijk voor de economie, maar de politicus zegt ook oog te hebben voor de negatieve kanten.

Lees ook: Nieuw stadsbestuur neemt radicale maatregelen tegen toerisme

Hoe de eerste plannen tegen het massatoerisme gaan vallen bij de achterban van D66, en met name de ondernemers, is nog onduidelijk. 'Zij zullen straks op de hoogte zijn', aldus Van Dantzig. 'Vanuit de politiek zetten we de lijn uit en de invulling daarvan gaan we samen met de Amsterdammers doen. Daar horen ondernemers ook bij'.

Weerstand plannen

De politici kunnen om die reden meerdere rechtszaken verwachten. 'Natuurlijk', reageert Marjolein Moorman (PvdA), 'tussen droom en daad staan altijd regels in de weg die het soms lastig maken, maar wij willen de belofte naar de Amsterdammers nakomen en daar gaan wij voor'.

Over wanneer het definitieve akkoord wordt gepresenteerd of welke wethouderspost hij het liefst wil bekleden, wil Rutger Groot Wassink voorlopig nog niets zeggen. 'Het gaat goed en zodra er een definitief akkoord is, bent u een van de eerste die het hoort'.