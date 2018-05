Over de kop geslagen automobilist door omstanders uit auto getrokken

Even na acht uur vanavond is er op de A2 bij Ouderkerk aan de Amstel een auto te water geraakt. De bestuurder is vermoedelijk in slaap gevallen tijdens het rijden, meldt de politie op Twitter..

Het slachtoffer lag met de auto op de kop in het water en kon niet meer zelfstandig uit de wagen komen. De bestuurder werd door omstanders uit de auto getrokken.

Ondanks de flinke klap lijken de verwondingen van de bestuurder mee te vallen. Een traumahelikopter landde naast de snelweg, maar kon al vrij snel weer inrukken. Het slachtoffer is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De auto is total loss.