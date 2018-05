Defecte vaarhendels GVB ook raadsel voor onderhoudsteam

Het onderhoudscentrum van GVB heeft geen idee hoe de problemen met de vaarhendels hebben kunnen ontstaan. Het vervoersbedrijf is nog steeds druk bezig om uit te zoeken wat er precies mis gegaan is, waardoor er in korte tijd drie ongelukken zijn gebeurd.

De afgelopen tijd zijn twee van de drie ongelukken met de veerponten gebeurd door kapotte vaarhendels. Die worden nu allemaal vervangen. Maar wat precies het probleem met de vaarhendels is geweest, blijft nog even de vraag.



Lees ook: Pont vaart hard tegen kade bij CS aan: dertien gewonden



Teamleider Beheer en Onderhoud van het GVB Martin Born laat aan AT5 zien hoe de veerpont precies bestuurd wordt. 'De aansturing voor het roer heeft twee keer niet goed gereageerd, waardoor de pont het roer niet goed gevolgd heeft. 'En zodra de schipper niet de juiste bewegingen krijgt, kunnen er problemen ontstaan waardoor een aanvaring voor kan komen'.

Onderhoud

Hoe het kan dat de besturing niet meer functioneerde, is nog een groot raadsel. Het GVB zegt een zeer intensief onderhoudsprogramma te volgen waarbij alles regelmatig gecontroleerd wordt, maar juist dit probleem kwam nooit eerder aan het licht.

Lees ook: Pont rampt opnieuw kade bij Centraal: één gewonde

Vervanging onderdelen

'Wij houden dat zeer goed bij, dus daar zou het niet aan kunnen liggen', aldus Martin. Het afgelopen jaar heeft het GVB volgens de teamleider weinig van dit soort problemen gehad.

Uit voorzorg worden ook alle portmeters bij de veerponten vervangen. 'Zo kunnen we een betere zekerheid inbouwen bij de varende boten'.

Lees ook: GVB vervangt vaarhendels van alle pontjes; medewerkers waarschuwen bij botsingen