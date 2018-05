Lawaaidemonstratie tegen 'volstrekt belachelijke' naamswijziging Stadionplein

Zo'n dertig bewoners hebben vanavond leden van de bestuurscommissie Zuid verrast met een lawaaidemonstratie.

De stadsdeelpolitici waren bezig met een wandeling door de buurt en liepen de met toeter en spandoek gewapende demonstranten in de Apollobuurt tegen het lijf. 'Wij zijn in protest tegen de naamsverandering van ons prachtige Stadionplein naar een dooie voetballer die op een andere plek moet worden geëerd', zei een bewoner.

1 april

De bewoners konden geen bezwaar tegen de beslissing van het stadsbestuur maken. 'Ik vind het gewoon volstrekt belachelijk. Dat je opeens hoort dat het Stadionplein het Johan Cruijffplein wordt. Ik dacht dat het een 1 april-grap was.'

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) heeft in december geadviseerd om de naamswijziging niet door te voeren. Gisteren bleek dat Stadsdeel Zuid juist dacht dat de CNOR voor de naamswijziging was. Het stadsdeel heeft haar eigen positieve advies aan het stadsbestuur daarom ingetrokken.

Ter verantwoording roepen

'De volgende stap is dat het stadsdeel het ingetrokken positieve advies omzet in een negatief advies', vindt een bewoner. 'En dat de gemeenteraad de burgemeester en wethouders ter verantwoording roepen.'

De naamswijziging zou eigenlijk op 1 juni worden doorgevoerd. Het lijkt er echter op dat die datum niet gehaald wordt, want GroenLinks, PvdA, D66 en SP zouden het dossier in de ijskast willen zetten tot er een nieuw stadsbestuur is.