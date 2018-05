'Gevaarlijk en donker' door kapotte lantaarnpalen in West

De lantaarnpalen in de Bestevâerstraat en enkele omliggende straten in West gaan sinds afgelopen maandag niet meer aan.

Een bewoner van de wijk laat weten dat hij het stadsdeel deze week meerdere keren heeft gebeld, maar dat het probleem vanavond nog steeds niet verholpen was. 'Ik vind dat er laks mee om wordt gegaan en ga straks weer bellen, want ik begin me toch wel een beetje op te winden.'

Volgens hem is het door de defecte lantaarnpalen 'gevaarlijk en donker' in de straat. 'Ik hoop echt op licht. Ik zag al een ingetikte autoruit en 's avonds staan er meer hangjongeren bij de snackbar. Het is onveilig hier.'

Ook op sociale media wordt geklaagd over de defecte straatverlichting. Stadsdeel West laat weten dat het probleem 'wordt opgepakt'.

@020West al meerdere nachten is er vrijwel geen straatverlichting ‘s nachts op en rond de Adm. De Ruijterweg tussen de Jan van Galenstraat en de De Rijpstraaten op de Bestevaerstraat... pic.twitter.com/kH4TJ4i8fK — Eelco Huizinga (@EelcoHuizinga) May 16, 2018

Beste Eelco, dank voor je bericht. Wij hebben een MOR melding gemaakt en dit wordt opgepakt. ^DK — Stadsdeel West (@020West) May 16, 2018