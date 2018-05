Veel Amsterdamse bedrijven niet klaar voor privacywet; forse boetes liggen op de loer

Bedrijven in de stad hebben nog ruim een week de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe privacywet die vrijdag 25 mei ingaat. 'Veel ondernemers zijn zich bewust van de nieuwe wet, maar hebben nog geen actie ondernomen.'

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals de privacywet officieel heet, moet ervoor zorgen dat bedrijven op landelijk en Europees niveau makkelijker gecontroleerd kunnen worden op hun omgang met persoonsgegevens van klanten en personeel. De MBK-servicedesk peilde in de afgelopen periode onder 3200 kleine ondernemers of zij wel klaar zijn voor de nieuwe wet. Zes op de tien bedrijven gaf aan nog niks te hebben gedaan of zelfs niet op de hoogte te zijn van de nieuwe wet en dat terwijl er straks fikse boetes uitgedeeld kunnen worden.

Overheid informeert slecht

David de Nood van werkgeversorganisatie VNO-NCW merkt dat kleine ondernemers en verenigingen moeite hebben hun organisatie klaar te maken voor de nieuwe wet. 'De wet heeft nogal wat open eindjes. Dat wil zeggen dat je als ondernemer zelf aan de slag moet met 99 artikelen om te kijken wat er op jou bedrijf van toepassing is'.



Volgens De Nood denkt de overheid te makkelijk over het principe MKB'er. 'Deze ondernemers hebben niet alleen te maken met klanten, maar ook met leveranciers en personeel. Branches zijn daarbij ook verschillend. De metaalondernemer moet voldoen aan andere wetten dan de fietsenmaker.' De Nood adviseert ondernemers, die zich nog niet verdiept hebben in de materie, dat toch snel te doen. 'Ondanks dat handhavers niet zo snel bij de kleine ondernemer op de stoep zal staan is 25 mei een harde datum. Het feit is dat er fikse boetes gegeven kunnen worden. Als je als ondernemer laat zien dat je er actief mee bezig bent, heb je niet zoveel te vrezen.'

Er ontstaat een soort paniek bij ondernemers. Met de nieuwe wet op komst wordt er vanuit bedrijven dringend gezocht naar Data Protection Officers (DPO). Afhankelijk van een aantal factoren zijn ondernemingen verplicht om zo’n persoon in dienst te nemen. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens is te lezen wanneer je als bedrijf zo'n DPO in dienst moet nemen. Landelijk worden er via het UWV momenteel 150 mensen omgeschoold tot DPO. Carla Brinkman is bijna klaar met die opleiding en heeft al een baan gevonden in het ICT-bedrijf van Aniel Sriram. Eerst zorgt ze er samen met Sriram voor dat zijn bedrijf klaar is voor de privacywet en gaat daarna andere bedrijven helpen.

Brinkman begrijpt dat ondernemers moeite hebben de wet te vertalen naar hun bedrijf, je moet immers 99 verordeningen doornemen en als je niet thuis bent in die juridische taal waarmee het reglement doordrenkt is, kan dat lastig zijn. 'Toen ik het voor het eerst ging lezen moest ik ook een aantal keer opnieuw lezen om te kunnen begrijpen wat er precies staat, bovendien zijn bedrijven niet gewend makkelijk te kunnen oplepelen welke data ze van iemand hebben' zegt Brinkman. Volgens de bijna afgestudeerde DPO is het belangrijk voor ondernemers dat er nu voor zorgen dat data traceerbaar is en vindbaar.

De fietsenmaker zal moeten automatiseren

ICT'er Aniel Sriram nam Brinkman aan om eerst zijn eigen onderneming klaar te maken voor 25 mei. Vervolgens gaat hij samen met Brinkman andere bedrijven klaarstomen voor de wet. 'Als je gaat kijken naar de cijfers zie je dat vijf tot tien procent van bedrijven klaar zijn voor de nieuwe wetgeving, veel ondernemers zijn zich bewust, maar hebben nog geen actie ondernomen'.

Sriram kan zich gezien de complexiteit voorstellen dat ondernemers een afwachtende houding hebben, maar benadrukt het belang van de wet en haalt daarbij problemen bij Facebook aan. 'Het onderwerp is meer dan ooit actueel, daarom wordt het voor bedrijven des te belangrijker om zich bewust te zijn van hoe zij omgaan met data van hun relaties'.

Sriram verwacht dat ondernemers vanaf volgende week meer tijd zullen krijgen om zich klaar te maken voor de wet: 'de overheid zal eerder bij de fietsenfabrikant op de stoep staan dan bij de fietsenmaker, feit is wel dat als er een verzoek binnenkomt om data te actualiseren, de fietsenmaker snel moet kunnen handelen. Het kan niet zo zijn dat hij dan in een notitieblokje moet gaan rommelen om de informatie te verzamelen.'