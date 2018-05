'Verboden' hotel en luxe club in centrum werft leden ondanks rechtszaak

Een rechter oordeelde vorig jaar dat er geen exclusief hotel mocht komen in het Bungehuis in de Spuistraat. Maar het Soho House, zoals het hotel met club en zwembad op het dak heet, zette de verbouwingen van het pand door en werft nu zelfs leden.

In buitenlandse media, waaronder de Britse Evening Standard, wordt reclame voor het hotel gemaakt. In het artikel, dat aangekleed is met mooie artist impressions, staat dat het Soho House Amsterdam in juli van dit jaar haar deuren opent. 'In de aankomende weken kunnen kamers voor het eerst geboekt worden', leest het artikel.

'Opening summer 2018', staat er vol vertrouwen op de eigen site. In het hotel mogen alleen leden van Soho House verblijven.

Bewoners wonnen rechtszaak

En dat is bijzonder, want de eigenaar van het pand, Aedes Real Estate, weet nog helemaal niet zeker of het hotel er wel mag komen. Omwonenden, die veel overlast vrezen, spanden een zaak aan tegen de komst van het Soho House en wonnen.

Begin 2016 besloot de gemeente tot een hotelstop, alleen hotels met een bijzonder concept komen nog in aanmerking voor een vergunning. Maar de rechter oordeelde dat het Soho House niet bijzonder genoeg is. De gemeente had de verleende vergunning nooit mogen afgeven.

Verbouwen op eigen risico

De gemeente vocht die uitspraak samen met Aedes aan bij de Raad van State. Maar die heeft zich nog steeds niet uitgesproken in de zaak. Wel werd er een voorlopige voorziening getroffen en mocht Aedes op eigen risico beginnen met de verbouwing van het voormalige universiteitsgebouw in de Spuistraat. Onlangs werd zelfs het zwembad op het dak geïnstalleerd.

Oordeelt de Raad van State dat de eerdere uitspraak van de rechtbank blijft staan, dan kan het zo zijn dat alle verbouwingen ongedaan gemaakt moeten worden.

Gasten ontvangen

Op 30 april besloot de Raad van State de uitspraak in de zaak voor de derde keer te moeten uitstellen. Het is nu onduidelijk wanneer er besloten wordt over de toekomst van het Bungehuis. Wat wel duidelijk is, is dat het Soho House niet op die uitspraak gaat wachten en zo is het goed mogelijk dat het exclusieve hotel deze zomer gasten ontvangt, nog voordat het weet of het er überhaupt mag zijn.

