Politieauto in botsing met automobilist op Amsteldijk

Een politieauto is kort voor middernacht op de Amsteldijk hard in botsing gekomen met een automobilist. Deze zag de politieauto die onderweg was naar een melding over het hoofd.

De aanrijding gebeurde op de kruising met de Smaragdstraat, de automobilist wilde de Amsteldijk opdraaien en werd hard in de flank geraakt. De politieauto raakte daarna een fietsen aan de kant van de straat.

De automobilist hield lichte verwondingen over aan het ongeluk maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ook de agenten kwamen met de schrik vrij.