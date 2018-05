Eerste CL-horde Ajax ligt in Oostenrijk of Griekenland

De weg naar de Champions League zal voor Ajax via Oostenrijk of Griekenland lopen. Door de Europa League-winst van Atletico Madrid zijn er nog twee mogelijk tegenstanders in de tweede voorronde over, op 19 juni wordt er geloot.

Door de winst van de Spanjaarden schuiven er allerlei tickets en voorrondeplaatsen door met als gevolg dat het Oostenrijkse Sturm Graz en het Griekse PAOK Thessaloniki overblijven. Het seizoen begint in ieder geval vroeg voor Ajax.

Terwijl de voetbalwereld nog aan het bijkomen is van het WK dat tien dagen eerder is afgelopen, mag de ploeg van Erik ten Hag op 24/25 juli en 31/1 augustus al aantreden voor wat meteen 'de eerste wedstrijd van het jaar' zal zijn.