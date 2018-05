60 in plaats van 500: 'Amsterdam zeer teleurgesteld over aantal extra agenten'

Korpschef Pieter Jaap Aalbersberg dringt al lange tijd aan op extra agenten voor Amsterdam. Het nieuwe kabinet kondigde 267 miljoen euro extra budget aan maar het resultaat is allesbehalve bevredigend.

500 is al bijna anderhalf jaar een terugkerend cijfer als het gaat om de wens van Aalbersberg. En die 500 extra agenten is dan eigenlijk nog het minimum, het liefst heeft hij er duizend extra. Zijn korps komt om in het werk en moet regelmatig zaken laten liggen. Maar Amsterdam komt er tot nu toe bekaaid af met slechts 60 extra agenten, meldt De Telegraaf.

'Soms moeten we zeggen: er is wel zicht op een dader, maar deze zaak pakken we niet op', aldus Aalbersberg vorig jaar in het AT5-programma Het Verhoor. 'Amsterdam telt geen 800 duizend inwoners meer; het zijn er elke dag zo'n 1,5 miljoen', wijzend naar het toerisme.

Daar komt bij dat er tot die tijd door eerdere bezuinigingen en ook vergrijzing in het korps veel agenten hun uniform aan de wilgen hangen. Dus het is nog maar de vraag hoeveel er onder de streep van die 60 extra agenten overblijven. In Amsterdam is er dan ook zeer teleurgesteld gereageerd op het resultaat van de onderhandelingen tot nu toe.

De Telegraaf schrijft verder dat er op nationaal niveau tot 2023 1111 voltijdbanen bij de politie bijkomen.'We zakten al door het ijs en zakken eigenlijk alleen maar verder door het ijs', reageert Jan Struijs, voorzitter van Nederlandse Politie Bond (NPB) in de krant.

