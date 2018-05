Vier maanden cel Amsterdamse crimineel 'Pjotr' voor diefstal Porsche

Crimineel Peter 'Pjotr' R. is veroordeeld tot vier maanden cel omdat hij een Porsche probeerde te stelen. R. werd eerder dit jaar op heterdaad betrapt in Zaandam toen hij de snelle bolide een trailer op probeerde te duwen. .

Peter R. ontkende niet: 'Ja, ik wist wel dat het niet klopte. Ik kom niet uit een ei natuurlijk', noteerde Het Parool dat bij de zitting aanwezig was. R. werd samen Younes A. betrapt, A. werd vrijgesproken.

Beiden zijn geen onbekenden in het criminele milieu. Younes A. is nog veroordeeld omdat hij op het huis van misdaadblogger Martin Kok heeft geschoten. Dat gebeurde in november 2015, anderhalve week na de moordpoging op Peter R. Daarbij werd R. in Diemen onder vuur genomen in zijn auto, hij overleefde de aanslag ternauwernood.

Na de aanhouding van het duo werd er volgens de krant vervolgens druk gespeculeerd in het milieu want wat waren de twee van plan met de snelle Porsche? Moest deze dienen als vluchtauto bij een liquidatiepoging of een andere criminele activiteit?

De twee lieten daar tijdens de zitting uiteraard niets over los en er is verder ook niets dat daarop wijst. Peter R. en Younes A. zeiden eerder dat dit puur en alleen een autodiefstal was.