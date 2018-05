Zes van de acht namen van nieuwe wethouders bekend

PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma is voorgedragen als wethouder in het nieuwe college. De Amsterdamse fractievoorzitter van de PvdA, Marjolein Moorman, zal ook wethouder worden, zij krijgt de portefeuille Onderwijs, Schuldhulpverlening en Armoede. Ook worden Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Udo Kock (D66), Simone Kukenheim (D66) en Laurens Ivens (SP) genoemd als wethouder in het nieuwe college.

Enschede

De 47-jarige Dijksma wordt wethouder Verkeer en Vervoer, dat betekent dat ze verantwoordelijk wordt voor zaken als de Noord/Zuidlijn, parkeren, taxi's en de luchtkwaliteit. Ze woont momenteel nog in Enschede, maar ze zal met haar gezin naar Amsterdam verhuizen. Op dit moment is ze lid van de Tweede Kamer, ook is ze vicefractievoorzitter van de partij. Eerder was ze staatssecretaris van Onderwijs, Landbouw en ook Infrastructuur bij de kabinetten Balkenende IV en Rutte II.

Vertrouwen

De onderhandelingen voor het gemeentebestuur zijn nog gaande, maar vanuit het vertrouwen in het verloop van de besprekingen maakte de PvdA-fractie de namen vandaag al bekend, schrijft de partij in een persbericht.

'Beetje meer zuurstof'

'Ik vind het heel bijzonder en eervol om samen met mijn gezin in onze prachtige hoofdstad te mogen wonen en werken. De uitdagingen voor Amsterdam zijn groot. Deze fantastische metropool moet tegelijk leefbaar, bereikbaar en dynamisch blijven. Met als doel een beetje meer zuurstof te realiseren voor alle Amsterdammers. Het is deze opdracht waar ik ongelooflijk veel energie van krijg en die mijn hart sneller doet kloppen, ook omdat ik de portefeuille zo goed ken en weet wat het zal betekenen in het dagelijks leven van alle Amsterdammers', laat Dijksma weten.

Moorman

Moorman was lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen en gaf al eerder aan beschikbaar te zijn als bestuurder in het college. 'Ik vind het een grote eer dat de fractie mij voordraagt als kandidaat voor deze prachtige portefeuille. Gelijke kansen voor alle Amsterdammers, dat is de reden dat ik de politiek ben ingegaan en waar ik me de afgelopen jaren in de gemeenteraad met hart en ziel voor heb ingezet. Ik verheug me er enorm op om in deze nieuwe rol, samen met alle Amsterdammers, te werken aan een sociaal, rechtvaardig Amsterdam, waar iedereen zijn of haar talent volledig te ontplooien'.

Groot-Wassink, Kock, Kukenheim en Ivens

Het Parool laat vandaag weten dat het nieuwe college drie wethouders van GroenLinks krijgt. Partijleider Groot Wassink wordt genoemd als wethouder Werk en Inkomen, Participatie en Democratisering. De andere twee zijn nog niet bekend gemaakt. Bij D66 blijven Udo Kock en Simone Kukenheim aan als wethouder. Kock's portefeuille blijft Financiën, Economie en Lucht- en zeehaven. Kukenheim, nu nog wethouder Onderwijs, gaat naar Zorg, Jeugdzorg en Sport. Huidig SP-wethouder Laurens Ivens blijft ook in het nieuwe college verantwoordelijk voor Wonen en Bouwen. De namen van de twee andere GroenLinks-wethouders zijn nog niet bekendgemaakt. Eerder deze week noemde De Telegraaf de naam van voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Marieke van Doorninck.

Snel akkoord

Het coalitieakkoord tussen GroenLinks, D66, PvdA en de SP zal naar verwachting snel rond zijn. Gisteren werden de plannen gepresenteerd waarmee de drukte in de stad moet worden bestreden.

