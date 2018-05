Sharon Dijksma wil dat openbaar vervoer 'slagader van de stad' wordt

Sharon Dijksma zegt 'heel veel zin' te hebben in haar nieuwe baan als wethouder Verkeer en Vervoer. 'Het zijn lastige vragen waar de Amsterdammers voor staan, maar er moet wel een antwoord op komen. En er moeten ook stappen worden gezet.'

Dijksma is nu PvdA-Kamerlid en daarvoor was ze staatssecretaris van Onderwijs, Landbouw en ook Infrastructuur bij de kabinetten Balkenende IV en Rutte II. 'Ik heb er zeker over moeten nadenken, want dit zijn beslissingen die je niet zomaar neemt', zegt Dijksma vandaag in een interview met AT5.

Lees ook: Zes van de acht namen van nieuwe wethouders bekend

'Voor mij was het heel belangrijk dat ik een stap zou kunnen zetten waarbij ik iets samen met mijn gezin zou kunnen doen', vertelt ze. 'En eerlijk is eerlijk, ik heb jarenlang geprobeerd ze te verleiden naar 070 te komen. Dat is jammerlijk mislukt. Toen ik de code 020 intikte, sprong de huiskluis plotseling open. Dus mijn kinderen en man gaan mee. Dat maakt dat het voor mij dat het echt een heel mooi avontuur wordt.'

Pittig en complex

Het lijkt erop dat Dijksma als wethouder maatregelen moet nemen om het aantal auto's in de stad te verminderen. 'Dat wordt heel pittig, complex. Belangrijk is ook dat als we stappen gaan zetten om bijvoorbeeld de drukte te bestrijden, dat we dat echt doen met het werken aan draagvlak in de stad zelf, bij bewoners. Dat is tegelijkertijd ook een hele mooie uitdaging om dat samen met de mensen in de stad te doen.'

Toch wil ze niet vooruitlopen op de plannen. 'U moet echt nog heel even wachten op het coalitieakkoord. Dat is volgens mij op een haar na gevild. De fracties gaan er naar kijken en ik denk dat het heel goed is om op het moment dat het allemaal rond is en de raad mijn benoeming zou goedkeuren, om dan met jullie en alle Amsterdammers te praten over al deze onderwerpen.'

Lees ook: 'Wij willen de belofte naar de Amsterdammers nakomen'

Netwerk inzetten

Ze hoopt haar 'bestuurlijke ervaring en netwerk' voor de stad te kunnen inzetten. 'Dat is ook een van de redenen dat de PvdA mij gevraagd heeft. Je ziet dat in heel veel hoofdsteden openbaar vervoer de slagaders zijn van de stad. Die spreken ook internationaal tot de verbeelding. En het is prachtig als onze hoofdstad daar in dat rijtje een goede plek krijgt.'

Gisteren presenteerden de formerende partijen al maatregelen die ze willen nemen om de drukte in de stad te verminderen, vandaag werden de namen van de meeste wethouders bekend.