Flinke files door kettingbotsing in de Coentunnel

Ten minste vier auto's zijn vanmiddag op elkaar geklapt in de Coentunnel in de richting van Den Haag.

De tunnelbuis was door het ongeluk helemaal afgesloten voor verkeer en dat leverde vlak voor het begin van de avondspits al files op. Automobilisten die vanaf de noordring kwamen, reden voor het knooppunt met de A8 een file in. Ook vanaf de A8 zelf was het erg druk.

Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. Rond 16.45 uur kon de tunnelbuis weer open.

Aanrijding bij de Coentunnel > Den Haag. Omrijden via de Zeeburger is het advies. #A10 — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) May 17, 2018