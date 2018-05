13 jaar cel voor Ierse criminelen die landgenoot doodden en in stukken hakten

De Ierse mannen die verdacht werden van het doodsteken van de Ierse crimineel Keith Ennis, hebben in hoger beroep een fors hogere straf gekregen. Het Hof legde het tweetal dertien jaar celstraf op, twee jaar langer dan het OM had geëist.

Een derde dader kreeg 21 maanden celstraf omdat hij hielp bij het verbergen van het lichaam van de 29-jarige Ennis. De lichaamsdelen van het slachtoffer werden in 2009 in vuilniszakken en een koffer in het IJmeer aangetroffen. Hij was twee jaar eerder uit Dublin vertrokken omdat hij gezocht werd door de politie en rivalen uit het milieu.

In de eerste zaak tegen de mannen werden zij vrijgesproken van doodslag, en alleen schuldig bevonden aan het verbergen van het lichaam. De gruwelijke wijze waarop zij dat gedaan hebben wordt hen door de raadsheren zwaar aangerekend.

