OM eist 16 jaar cel tegen Pool die man doodsloeg in Zuidoost

Een 29-jarige Pool heeft vandaag zestien jaar cel tegen zich horen eisen door het Openbaar Ministerie. Hij wordt verdacht van het doodslaan van een 54-jarige man uit Zuidoost. Ook zou hij het huis van zijn slachtoffer in brand gestoken hebben.

De verdachte verbleef enkele dagen in het huis van de Amsterdammer op de Barbusselaan en zou 's nachts wakker zijn geworden toen het slachtoffer hem betastte. Hij heeft de man daarna zo hard geslagen met onder meer een fles, dat deze aan zijn verwondingen overleed.

Lichaam overleden man

Om zijn sporen uit te wissen stak de dader vervolgens het huis in brand, althans dat denkt het Openbaar Ministerie. Bij het blussen van de brand trof de brandweer het lichaam van de overleden man aan.



De officier van justitie vindt dat de Pool een hoge straf verdient, omdat de brand ook voor omwonenden verregaande gevolgen had. Zo konden een paar buren enkele maanden hun huis niet in.

Aangehouden in cel

De Pool kwam pas vorig jaar terug naar Nederland, nadat de politie hem al eerder aanhield in zijn cel in Polen. Daar zat hij vast in verband met een ander misdrijf.