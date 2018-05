Sylvana Simons wil opheldering over nepaccount VVD'er

Bij1-raadslid Sylvana Simons heeft het stadsbestuur vandaag vragen gesteld over het twittergedrag van VVD'er Ron Eisenmann. Het stadsdeelcommissielid verspreidde via een nepaccount berichten over de misbruikzaak op de joodse school Cheider.

Nadat bekend werd dat Eisenmann achter het account zat bood hij eind april zijn excuses aan. De VVD vond dat hij door kon met zijn werk voor de partij. Het twitteraccount zou volgens het Amsterdamse partijbestuur een 'privézaak' zijn.

Simons is het niet met de VVD eens. 'De aard en maatschappelijke impact van deze rechtszaak, het feit dat de heer Eisenmann de functie van zowel CIDI- als stadsdeelcommissielid bekleedt, maakt het tot een publieke zaak. '

Het Bij1-raadslid vraagt het stadsbestuur of zij het daar mee eens is, of Eisenmann op de actie wordt aangesproken en of de 'Gedragscode Algemeen bestuur bestuurscommissies Amsterdam' overtreden door hem is. Ook vindt ze dat het twitteraccount van Eisenmann 'afleidt van de waarheidsvinding en rechtvaardigheid'.