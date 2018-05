Marechaussee schoot terecht op Schiphol: 'Verdediging noodzakelijk'

De man die in december vorig jaar op Schiphol medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en een reiziger bedreigde is terecht neergeschoten.

Dat meldt het Openbaar Ministerie na onderzoek van de Rijksrecherche. Medewerkers van de marechaussee hebben meerdere keren op de man geschoten.

De eerste keer werd de man door een marechaussee beschoten nadat hij een raam kapot had geslagen met een hamer. De marechaussee dacht, net als zijn collega, bij het horen van het slaan door het raam aan schoten. Vlak daarna werd de man door twee marechaussees in zijn been geschoten omdat hij opnieuw op hen af kwam. Hij reageerde niet op oproepen om te gaan liggen of zijn handen te laten zijn.

Volgens het OM had het gebruik van de dienstwapens een 'verdedigend karakter'. 'De aanval van het slachtoffer is uitgevoerd met een hamer. Op het moment van de aanval leek het alsof hij daadwerkelijk met een vuurwapen schoot.'

Het OM wijst ook op de terreurdreiging en het feit dat er burgers in gevaar waren. 'Verdediging daartegen was noodzakelijk en er was volgens het OM geen tijd en gelegenheid om minder ingrijpende middelen in te zetten. Alles afwegende is het OM van mening dat het geweld rechtmatig is aangewend.'

De man is een paar weken geleden veroordeeld tot een halfjaar gevangenisstraf.