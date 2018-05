Motorrijder gewond na aanrijding met taxi op Haarlemmerweg

Bij een ongeluk op de Haarlemmerweg is vanavond een motorrijder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur, ter hoogte van de Van Slingelandtstraat. Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en de brandweer kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, over zijn of haar verwondingen is niets bekend.

De politie heeft de Haarlemmerweg afgesloten. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Op de Haarlemmerweg vond dit weekend al een ernstig ongeval plaats met een motorrijder. Iets verderop, in Van Hogendorpstraat, werd vorige week een bejaarde vrouw aangereden door een vrachtwagen. Beide slachtoffers hebben de ongelukken niet overleefd.