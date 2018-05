Vluchtende verdachte opgepakt op station Duivendrecht

Een man die op de vlucht was voor de politie is rond 19.00 uur tevergeefs station Duivendrecht in gevlucht.

Waarom de man door de agenten werd achtervolgd kon de politie vanavond nog niet zeggen. Volgens een omstander kwam er veel politie naar het station toe en werden er onder meer politiehonden ingezet.

De verdachte is volgens de getuige uiteindelijk in de trein opgepakt.