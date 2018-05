A2 gedeeltelijk dicht na ongeluk bij knooppunt Holendrecht

Net nu de meeste files in en rond de stad lijken op te lossen, is er opnieuw een ongeluk gebeurd. Op de A2 bij knooppunt Holendrecht kwamen meerdere auto's met elkaar in botsing.

Het is niet bekend of er gewonden gevallen zijn bij het ongeluk, wel is er veel blikschade. De hoofdrijbaan richting de stad werd enige tijd afgesloten voor al het verkeer. De parallelrijbaan bleef wel open, waardoor automobilisten niet allemaal vast kwamen te staan.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk, de politie doet daar nu onderzoek naar.

Ai. Forse crash op de #A2 bij Holendrecht. Amsterdam-ín is de hoofdrijbaan dicht. Parallel wel open. pic.twitter.com/YJHOAlef5P — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 17, 2018